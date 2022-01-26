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В Воронеже американца задержали за дебош в вагоне и избиение полицейского
На 27-летнего мужчину завели уголовное дело.

В Воронеже американца задержали за дебош в вагоне и избиение полицейского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу С. К. России.

Инцидент произошел вечером понедельника, 17 января.

По предварительным данным, в дежурную часть Юго-Восточного линейного отдела МВД на транспорте доставили 27-летнего американца. Он в пьяном виде «нарушал общественный порядок» в вагоне поезда. Также, по информации следкома, мужчина несколько раз ударил полицейского ногой.

На гражданина США завели уголовное дело за «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.