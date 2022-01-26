В Волгоградской области шесть человек насмерть отравились угарным газом в теплице
В помещении нарушили технику безопасности при установке бензогенератора. Возбуждено уголовное дело.
В Волгоградской области шесть человек насмерть отравились угарным газом в теплице. Об этом
Семь граждан иностранного государства приехали на территорию Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района для работы на сельскохозяйственном предприятии. В среду, 26 января, один из мужчин пошел в теплицу, где нашел тела своих шестерых знакомых.
По предварительным данным рабочие отравились угарным газом: в помещении установили бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода попадали внутрь.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).