В Волгоградской области шесть человек насмерть отравились угарным газом в теплице

В помещении нарушили технику безопасности при установке бензогенератора. Возбуждено уголовное дело.

В Волгоградской области шесть человек насмерть отравились угарным газом в теплице. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Семь граждан иностранного государства приехали на территорию Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района для работы на сельскохозяйственном предприятии. В среду, 26 января, один из мужчин пошел в теплицу, где нашел тела своих шестерых знакомых.

По предварительным данным рабочие отравились угарным газом: в помещении установили бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода попадали внутрь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).