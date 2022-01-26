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В Скопинском районе на пожаре погиб мужчина
Трагедия случилась утром в среду, 26 января, в селе Корневое.

В Скопинском районе произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Трагедия случилась утром в среду, 26 января, в селе Корневое. Возгорание произошло в жилом доме.

По словам очевидцев, пожарных вызвали соседи, один и них вышиб дверь и пытался докричаться до хозяев, но ему никто не ответил. В доме проживали отец с сыном.

Прибывшие пожарные ликвидировали пламя. Во время осмотра здания в дальней комнате обнаружили тело мужчины 1980 года рождения.

На пожар выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Также предстоит установить причину пожара и сумму ущерба.