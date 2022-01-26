В Шацке осудили 42-летнюю женщину за оставление годовалой дочери одну зимой в автомобиле

Ребенок пробыл на морозе без верхней одежды и еды около двух часов.

В Шацке осудили 42-летнюю женщина. Об этом в среду, 26 января, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Известно, что 8 января 2021 года шатчанка решила заняться домашними делами и, не учитывая погодные условия, отнесла свою годовалую дочь в автомобиль без верхней одежды и продуктов питания. Пока ребенок лежал один в автомобиле, женщина выпила спиртное и уснула.

Соседи увидели ребенка и позвонили в полицию, только после этого девочку отнесли домой. Ребенок находился на морозе около двух часов.

Суд вынес приговор и назначил женщине наказание в виде штрафа. Также жительницу Шацка обязали пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитации.