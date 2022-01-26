В сети появились фотографии с места столкновения автобуса и легковушки в Касимове

Авария произошла во вторник, 25 января.

В сети появились фотографии с места аварии в Касимове. Их опубликовали на сайте регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 25 января, примерно в 10:20.

По предварительным данным, 31-летний касимовец на Mercedes не убедился в безопасности маневра и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого была 34-летняя жительница Клепиковского района.

В результате аварии пострадал семилетний пассажир последней иномарки. Его госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка.