В сети появились фотографии с места столкновения автобуса и легковушки в Касимове
Авария произошла во вторник, 25 января.
В сети появились фотографии с места аварии в Касимове. Их опубликовали на сайте регионального УМВД.
Авария произошла во вторник, 25 января, примерно в 10:20.
По предварительным данным, 31-летний касимовец на Mercedes не убедился в безопасности маневра и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого была 34-летняя жительница Клепиковского района.
В результате аварии пострадал семилетний пассажир последней иномарки. Его госпитализировали с травмами.
По факту ДТП проводится проверка.