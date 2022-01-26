В рязанской облдуме обещают называть фамилии голосующих депутатов
Итоги голосования будут публиковать на сайте рязанской облдумы.
В рязанской облдуме обещают называть фамилии голосующих депутатов. Об этом
В среду, 26 января, на заседании облдумы, утвердили изменения в регламент, которые предусматривают сообщение поименного списка проголосовавших депутатов.
Законопроект внес депутат Вадим Польевтов. Изменения одобрили в профильном комитете и утвердили единогласно.
Отмечается, что некоторые вопросы будут решаться закрытым голосованием.
Итоги голосования будут публиковать на сайте рязанской облдумы.