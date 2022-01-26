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В рязанской облдуме обещают называть фамилии голосующих депутатов
Итоги голосования будут публиковать на сайте рязанской облдумы.

В рязанской облдуме обещают называть фамилии голосующих депутатов. Об этом пишет портал Vidsboku.

В среду, 26 января, на заседании облдумы, утвердили изменения в регламент, которые предусматривают сообщение поименного списка проголосовавших депутатов.

Законопроект внес депутат Вадим Польевтов. Изменения одобрили в профильном комитете и утвердили единогласно.

Отмечается, что некоторые вопросы будут решаться закрытым голосованием.

Итоги голосования будут публиковать на сайте рязанской облдумы.