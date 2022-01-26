В Рязанской области ввели запрет на посещение несовершеннолетними ТЦ и общепита без взрослых

В Рязанской области ввели запрет на посещение несовершеннолетними ТЦ и общепита без взрослых. Советующее распоряжение губернатора опубликовали в среду, 26 января.

Согласно документу, до 10 февраля несовершеннолетние не могут находится одни на территории предприятий общественного питания, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), аквапарков.

Запрет не касается кафе, расположенных в образовательных организациях.