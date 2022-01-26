В Рязанской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом

За сутки в регионе зарегистрировали 342 новых случая заболевания ковидом. Госпитализировали 68 человек.

В Рязанской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 26 января, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зарегистрировали 342 новых случая заболевания ковидом. Всего за время пандемии зарегистрировали 64 902 случая.

Госпитализировали за сутки 68 человек.

Выздоровели за сутки 12 человек, всего — 58 322. Умерли за сутки два человека, всего с начала пандемии умерли 2 823 рязанца.

В России за сутки COVID-19 заразились 74 692 человека, всего — 11 315 801. Госпитализировали 12 226 человек.

Выздоровели за сутки 28 197 человек, всего — 10 099 937. Умерли за сутки 657 человек, всего — 328 105.