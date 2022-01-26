В Рязанской области внедрят цифровой сервис «Безопасный город»

Система распознавания лиц в видеопотоке поможет в раскрываемости преступлений и поиске пропавших людей.

В Рязанской области внедрят цифровой сервис «Безопасный город». Об этом заявил губернатор Николай Любимов.

Во вторник, 25 января, состоялось рабочее совещание по реализации этого проекта. «Безопасный город» внедрят с помощью системной платформы «Визирь» совместно с ПАО «Сбербанк».

Система способна распознать лица в видеопотоке, идентифицировать их и при необходимости передать информацию органам правопорядка.

«Это серьезная опробованная технология, которая внедрена во многих городах страны и показывает свою эффективность для того, чтобы обеспечить безопасность с точки зрения комфорта проживания людей, — подчеркнул глава региона. — Для города и Рязанской области цифровой сервис — это возможность дать людям чувство уверенности в том, что ходить по улицам и находиться в местах общего пользования безопасно».

Проект уже успешно внедрили на базе крупных городов страны.