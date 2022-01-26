В Рязанской области резко выросло количество заболевших ковидом детей до двух лет

Об этом в среду, 26 января, на совещании с губернатором заявила главврач ОДКБ имени Дмитриевой Инна Лебедева.

В Рязанской области резко выросло количество заболевших ковидом детей до двух лет. Об этом в среду, 26 января, на совещании с губернатором заявила главврач ОДКБ имени Дмитриевой Инна Лебедева.

«На текущий период мы имеем довольно серьезный рост заболеваемости у детей», — отметила главврач. По ее словам, с начала пандемии чаще болели дети от 4 до 10 лет, однако «в декабре, январе резко увеличилось количество заболевших до двух лет».

Всего в 2021 году ковидом переболели 6 280 детей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Из низ 303 ребенка лечились в стационаре.