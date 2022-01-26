В Рязанской области ожидаются гололедица и -12 градусов

Региональное управление МЧС опубликовало погоду на четверг, 27 января.

В Рязанской области в четверг, 27 января, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ночью возможен местами небольшой снег, температура воздуха по области составит −18…−13 градусов. Днем осадков не ожидается, однако возможна гололедица. Столбик термометра в это время суток покажет −12…−7 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду.