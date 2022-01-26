Учащихся рязанских школ переведут на «удаленку» при хотя бы одном заболевшем в классе

Об этом на заседании облдумы заявила глава регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева

В Рязанской области не собираются отменять или дополнять ограничения из-за распространения штамма «омикрон». Об этом на заседании рязанской облдумы в среду, 26 января, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Останутся все ограничения, которые были. Мы рекомендовали предприятиям и организациям перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников», — рассказала главный санитарный врач региона.

Она добавила, что дистанционное обучение для школьников введут при хотя бы одном заболевшем ребенке в классе.

Также Сараева пообещала, что сотрудники Роспотребнадзора готовы проинспектировать торговые и сервисные организации, на которые поступят жалобы на «формальное» отношение к проверке QR-кодов посетителей.