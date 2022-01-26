В рязанской гордуме фракцию «Единой России» возглавил Александр Чайка

Источник подчеркнул, что изменения напрямую связаны с выборами губернатора Рязанской области в 2022 году.

В рязанской гордуме фракцию «Единой России» возглавил Александр Чайка. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что решение принимали в партийном штабе, который расположен недалеко от здания гордумы и администрации.

Также «КП-Рязань» сообщает, что скорее всего Чайка станет заместителем председателя рязанской гордумы. Источник портала подчеркнул, что изменения напрямую связаны с выборами губернатора Рязанской области в 2022 году.

Фото «КП-Рязань»