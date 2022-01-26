В рязанской гордуме фракцию «Единой России» возглавил Александр Чайка
Источник подчеркнул, что изменения напрямую связаны с выборами губернатора Рязанской области в 2022 году.
В рязанской гордуме фракцию «Единой России» возглавил Александр Чайка. Об этом
Сообщается, что решение принимали в партийном штабе, который расположен недалеко от здания гордумы и администрации.
Также «КП-Рязань» сообщает, что скорее всего Чайка станет заместителем председателя рязанской гордумы. Источник портала подчеркнул, что изменения напрямую связаны с выборами губернатора Рязанской области в 2022 году.
Фото «КП-Рязань»