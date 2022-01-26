В Рязани прошел всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая жизнь»

Мероприятие проводилось по федеральному проекту «Спорт-норма жизни».

Во вторник, 25 января, в рамках празднования Дня студента в спортивной школе «Айсберг» прошел всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая жизнь». Мероприятие проводилось по федеральному проекту «Спорт-норма жизни».

Участников фестиваля приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин. Он отметил, что студенческий спорт относится к основным направлениям развития физической культуры и спорта, а рязанские студенты представляют наш регион на всероссийском и международном уровнях.

«Желаю вам успехов в учебе и спорте, а также красочных эмоций от сегодняшнего мероприятия», — подытожил заместитель министра.

На фестивале тренеры «Айсберга» провели для студентов мастер классы по хоккею и фигурному катанию. Закончилось мероприятие оздоровительным катанием на коньках.