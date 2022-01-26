В Рязани полицейские задержали закладчика

31-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали 31-летнего закладчика. Об этом сообщило региональное УМВД .

Правоохранители выяснили, что безработный мужчина, склонный к потреблению наркотиков, устроился закладчиком в один из магазинов в даркнете. Полицейские задержали его на улице Стройкова.

При личном досмотре у рязанца изъяли 12 свертков с мефедроном (общая масса — 85 граммов), электронные весы и упаковочные материалы. Выяснилось, что мужчина получил партию через тайник. Он планировал распространить наркотики на территории Рязани.

На закладчика завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.