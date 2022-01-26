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В Рязани полицейские задержали 30-летнего рецидивиста за кражи техники из офисов
Мужчина ранее уже был судим за подобные преступления. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ.

В Рязани полицейские 30-летнего рецидивиста за кражи техники из офисов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась сотрудница офиса, расположенного в районе на окраине города. Женщина рассказала, что в разгар рабочего дня вышла в другой кабинет и не заперла дверь в свой. Когда она вернулась, то увидела, что из кабинета пропал ноутбук.

Полицейские установили внешность и личность всех посетителей, кто приходил в этот день в здание. Также оперативники проверили пути возможного сбыта подержанных ноутбуков. Они выяснили, что недавно некий мужчина продал похожую технику. Полицейские задержали 30-летнего рязанца.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за подобные кражи. Несколько лет назад мужчина заходил в офисные здания, медицинские и культурные учреждения под видом посетителя и проходил по коридорам.

В открытых кабинетах он забирал все ценные вещи и уходил. Добычей преступника тогда были кошельки с деньгами, сотовые телефоны и компактная оргтехника.

Оперативники установили, что рязанец причастен еще к одной краже, совершенной в начале 2022 года. Тогда из офиса на улице Крупской пропали три портативные колонки.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.