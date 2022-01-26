В Рязани полицейские проверили работу такси

Рейды проходили совместно с региональным минтрансом.

Полицейские совместно с минтрансом провели рейды по проверке работы перевозчиков такси. Об этом в среду. 26 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Специалисты проверили наличие разрешения на деятельность такси, необходимой информации пассажиров, документов в салонах машин. Они изучили соответствие атрибутики на автомобилях требованиям законодательства, а также техническому состоянию транспорта.

«К водителям такси и к самим транспортным средствам предъявляются особые требования и по техническому состоянию, и к навыкам водителей», — указано в сообщении.

С начала 2022 года полицейские выявили четыре факта нелегальной предпринимательской деятельности.

Отмечается, что по вине водителей такси в 2021 году в Рязанской области случилось 13 ДТП. В них пострадали 17 человек.