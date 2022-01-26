В Рязани осудят мужчину, ранившего ножом приятеля

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Рязани осудят 38-летнего мужчину, ранившего ножом приятеля. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

Инцидент произошел в июне 2021 года в кафе «Барбекю» на проезде Шабулина.

Ранее не судимый мужчина поссорился с пьяным приятелем. Он три раза ударил 35-летнего пострадавшего ножом в область грудной клетки. Рязанец получил раны, проникающие в плевральную полость — они относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

После этого мужчина скрылся с места происшествия.

На рязанца завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.