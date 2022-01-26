В Рязани из-за ремонта водопровода отключили холодную воду в детском саду и 20 домах

В районе дома № 6 по улице Рыбацкой прорвало водопровод. Вода затопила территорию детского сада.

В Рязани из-за ремонта водопровода отключили холодную воду в детском саду и 20 домах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В среду, 26 января, в районе дома № 6 по улице Рыбацкой прорвало водопровод. Вода затопила территорию детского сада.

Из-за ремонтных работ с 13:00 26 января до 00:00 27 января холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Затинная, дома с 64 по 68, с 72 по 76;

улица Рыбацкая, дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10/5, 11, 13, детский сад № 66.

В мэрии сообщили, что воду с территории дошкольного учреждения оперативно откачают.