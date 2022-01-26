В России в феврале подорожает детское питание

Цены на сухие и жидкие каши, напитки, хлебцы, десерты и другое детское питание вырастут на 15,5%.

В России в феврале подорожает детское питание. Об этом пишет «Коммерсант».

Крупнейший российский производитель АО «Прогресс», выпускающий продукцию под брендом «Фрутоняня», сообщил ретейлерам о повышении стоимости в среднем на 15,5%. Цены поднимут на сухие и жидкие каши, напитки, хлебцы, десерты и другое детское питание.

Аналитики прогнозируют, что другие производители также поднимут цены.

Гендиректор АО «Прогресса» Наталья Медунова в своем письме ретейлерам сообщила, что повышение стоимости продукции связано с ростом цен на основное сырье, состоянием рынка на фоне пандемии, а также неблагоприятными погодными условиями для производства сельскохозяйственных культур.

Эксперты отметили, что торговые сети будут вынуждены принять повышение цен, так как «Прогресс» является лидером в своей категории товаров.