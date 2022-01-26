В Подмосковье женщина насмерть забила молотком своего отца и оставила тело в подъезде

Против женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).

В Подмосковье женщина насмерть забила молотком своего отца и оставила тело в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ С. К. России по Московской области.

24 января в Люберцах между 43-летней женщиной и ее 74-летним отцом произошел конфликт. После этого женщина ударила своего отца несколько раз по голове молотком. ОТ полученных травм пенсионер умер на месте.

После убийства женщина завернула тело в пододеяльник, вытащила его в подъезд и скрылась.

Оперативники установили ее местонахождение и задержали. Против женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»).