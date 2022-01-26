В Москве из-за коронавируса временно приостановили плановую госпитализацию детей

Ограничения связаны с ростом заболеваемости COVID-19.

В Москве из-за коронавируса временно приостановили плановую госпитализацию детей. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

По информации ведомства, плановую помощь в детских больницах приостановили на три недели. Ситуация не коснется маленьких пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Отмечается, что экстренную помощь врачи окажут в полном объеме.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в Москве за две недели число заболевших коронавирусом детей выросло в 14 раз (с двух тысяч в неделю до 28). Число госпитализаций увеличилось в десять раз.

«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — отметили в ведомстве.