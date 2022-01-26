В Михайловском районе произошло смертельное ДТП

58-летний житель Тамбовской области на «ВАЗ-2110» превысил скорость и столкнулся с Lada X-Ray.

В Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 26 января, в 01:35 на 188-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 58-летний житель Тамбовской области на «ВАЗ-2110» превысил скорость и столкнулся с Lada X-Ray, которым управлял 42-летний водитель.

Водитель «ВАЗа» погиб. Пострадали две пассажирки Lada 21 и 40 лет, и доставили в больницу.

Проводится проверка.