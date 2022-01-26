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В Кораблине произошел пожар в здании горадминистрации
Происшествие случилось около 11 часов в среду, 26 января, в здании на улице Первомайской. Здание до сих пор тушат пожарные.

В Кораблине произошел пожар в здании горадминистрации. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Происшествие случилось около 11 часов в среду, 26 января, в здании на улице Первомайской. Там находится горадминистрация на первом этаже, на втором — помещение для центральной библиотеки.

Узнав о пожаре, сотрудники экстренно покинули здание и позвонили в пожарную службу.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 27 по охране города. Они пролили помещение и коридор на первом этаже, полы в библиотеке на втором.

По данным на 14 часов, пожарные продолжают работу.