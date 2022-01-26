В ДТП в центре Рязани пострадали два человека

Среди них десятилетняя пассажирка Audi.

В ДТП в центре Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 26 января, примерно в 8:35, в районе дома № 108 по улице Есенина.

По предварительным данным, 42-летний рязанец на Toyota Camry, выезжая с улицы Фрунзе на нерегулируемом перекрестке не равнозначных дорог, не уступил Audi Q8, ехавшему по «главной». В результате легковушки столкнулись.

От удара Audi отбросило. Автомобиль врезался в дерево, стоявшее на разделительной полосе.

В результате аварии пострадали водитель Toyota, а также десятилетняя пассажирка Audi. Они обратились за медицинской помощью.

Проводится проверка.