В ДТП с автобусом в Касимове пострадал шестилетний ребенок

Авария случилась в среду, 26 января, примерно в 15:05 вблизи дома № 9Г по улице Затонной.

Появились подробности аварии в Касимове с участием автобуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария случилась в среду, 26 января, примерно в 15:05 вблизи дома № 9Г по улице Затонной. Там 51-летний водитель на грузовике ISUZU не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеоусловия, и врезался в автобус, за рулем которого был 39-летний водитель.

Пострадала шестилетняя девочка. Ей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее кадры с места ДТП опубликовали очевидцы.