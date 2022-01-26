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В даркнете выложили данные 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации
В минцифры начали проверку информации.

В сети выложили данные 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

Базу данных выставили на продажу на теневом форуме. Стоимость — 100 тысяч долларов.

По словам продавца, он получил информацию из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». В образце содержатся 10 тысяч строк: первые буквы ФИО на русском и английском языках, дата рождения, уникальный номер регистровой записи пациента, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, название вакцины, а также изображение QR-кода в формате PNG и срок действия.

«Выборочная проверка показала, что QR-коды действительные, ведут на сайт Госуслуг и данные в образце полностью совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов», — отметили в telegram-канале.

По данным РБК, Минцифры начало проверку информации об утечке данных. Как отмечают в «Ростелекоме», база данных недействительна. «Результаты внутренней проверки ПАО „Ростелеком“ показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения», — сообщили журналистам в организации. Помимо этого, специалисты добавили, что персональные данные пользователей находятся в безопасности.