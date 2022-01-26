США передали России ответ на предложения в сфере безопасности

США передали России ответ на предложения в сфере безопасности. Об этом в среду, 26 января, сообщило агентство Bloomberg.

«Письменный ответ США России уже был доставлен», — передала в twitter корреспондент Дженнифер Джейкобс.

Российская сторона опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности в конце 2021 года. В нем говорится, что Москва потребовала юридических гарантий расширения блока на восток, от присоединения к альянсу Украины, а также от создания военных баз на территориях постсоветских стран. Помимо этого, предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ, а также отвод сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.

На данный момент состоялись несколько встреч, посвященных диалогу по российским инициативам. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров в Женеве 21 января провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Российский политик заявил, что Вашингтон в течение недели обещал отправить ответ на предложения по гарантиям безопасности.