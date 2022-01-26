РЗН. Инфо покажет трансляцию с презентации нового бренда региона

Трансляция пройдет в пятницу, 28 января, в 17:00 на сайте и в telegram-канале.

РЗН. Инфо покажет трансляцию с презентации нового бренда региона. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в соцсети.

Трансляция пройдет в пятницу, 28 января, в 17:00 на сайте и в telegram-канале РЗН. Инфо, а также на телеканале ТКР.

Никитин отметил, что благодаря онлайн трансляции, практически все рязанцы смогут познакомиться с брендом.