РЗН. Инфо покажет трансляцию с презентации нового бренда региона
Трансляция пройдет в пятницу, 28 января, в 17:00 на сайте и в telegram-канале.
РЗН. Инфо покажет трансляцию с презентации нового бренда региона. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в соцсети.
Трансляция пройдет в пятницу, 28 января, в 17:00 на сайте и в telegram-канале РЗН. Инфо, а также на телеканале ТКР.
Никитин отметил, что благодаря онлайн трансляции, практически все рязанцы смогут познакомиться с брендом.