Рязанские инфекционисты рассказали о росте числа пациентов с коронавирусом

Отмечается, что из-за роста заболеваемости ожидается увеличение поступлений в стационар «тяжёлых» пациентов.

Врачи инфекционного отделения рязанской больницы имени Семашко рассказали о росте числа пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава .

По данным ведомства, из-за роста заболеваемости ожидается увеличение поступлений в стационар «тяжёлых» пациентов.

Отмечается, что на данный момент наблюдается два варианта развития болезни.

«Как и раньше, к нам поступают непривитые люди с достаточно тяжелым течением заболевания, нуждающиеся и в противовирусной терапии, и в кислородной поддержке. Но появились и пациенты, ранее провакцинированные, с относительно легким течением: лучше реагируют на терапию, многие из них не нуждаются в респираторных мероприятиях, они быстрее выздоравливают. Мы понимаем, что это заслуга проводимой вакцинации. Она не может на 100 процентов защитить от новой коронавирусной инфекции, но она значительно облегчает течение заболевания, даже если это штамм „омикрон“», — сообщила врач-инфекционист Елена Сорока.

Медработник поделилась рекомендациями по лечению на начальном этапе заболевания. «В первые часы и дни заболевания нужно начать прием противовирусных препаратов, витаминов, соблюдать постельный режим, рекомендуется обильное питье, обязательное наблюдение участкового терапевта», — подчеркнула Сорока.

Также региональный минздрав напомнил о мерах профилактики в период пандемии. Гражданам посоветовали избегать места массовых скоплений людей. При нахождении в магазинах, транспорте и общественных местах нужно носить маски или респираторы, регулярно мыть руки. Специалисты посоветовали употреблять богатую витаминами пищу, а также гулять на свежем воздухе. Помимо этого, они напомнили о вакцинации как об основной мере профилактики.