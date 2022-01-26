Рязанская область получит 29,5 миллионов на лекарства от ковида

После того, как средства поступят, региональный минздрав закупит все необходимые препараты и отправит в медорганизации.

В Рязанскую область поступит 29,5 миллионов рублей на приобретение лекарств от коронавируса для пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства России № 70-р от 25.01.2022.

После того, как средства поступят, региональный минздрав закупит все необходимые препараты и отправит в медорганизации.

По словам губернатора Николая Любимова, обеспечение лекарствами больных с коронавирусом — одна из главных задач в период пандемии.

«Очень важно создать все условия для того, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, имели все необходимые лекарственные препараты. Особенностью новой волны СOVID-19 является то, что основная нагрузка ложится на амбулаторное звено, поэтому решение Правительства России очень правильное и своевременное», — подчеркнул он.