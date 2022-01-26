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Рязанка пожаловалась на недостаточную уборку дома в Канищеве
По ее словам, на здании по-прежнему висят метровые сосульки.

Рязанка пожаловалась на недостаточную уборку дома № 1 корпус 7 по улице Бирюзова. Информация опубликована в группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Пользовательница отметила, что с одной стороны дома метровые сосульки отбили. С другой части ситуация не изменилась.

«Инженер на мою заявку ответил, что они [сосульки] никому не мешают, людей он не может отправить на крышу, это опасно и вообще, вы сосульки должны отбить сами, а, если мы и придём, это услуга платная. Это как понимать? За что мы платим за содержание жилья!» — отметила рязанка.

Женщина подчеркнула, что в случае падения сосулек на первом этаже «стекол не будет».