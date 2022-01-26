Рязанцы рассказали о смертях своих близких, вакцинированных от ковида

Роспотребнадзор заявил, что в Рязанской области «летальных исходов среди лиц с диагнозом „новая коронавирусная инфекция“, привитых против данной инфекции не зарегистрировано». Об этом сообщается в ответе на запрос редакции.

Роспотребнадзор заявил, что в Рязанской области «летальных исходов среди лиц с диагнозом „новая коронавирусная инфекция“, привитых против данной инфекции не зарегистрировано». Об этом сообщается в ответе на запрос редакции.

Читатели подвергли сомнению опубликованную информацию и рассказали о смертях своих близких, вакцинированных от ковида. Подробнее читайте в разделе «Публикации».