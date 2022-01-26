Ночью на уборку рязанских улиц вышли 90 спецмашин

В уборке задействовали 20 комбинированных дорожных машин, семь самосвалов, грейдеры, снегопогрузчики, бульдозеры.

Ночью на уборку рязанских улиц вышли 90 спецмашин. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В ночь с 25 на 26 января с улиц Рязани вывезли более пяти тысяч кубометров снега. Снег убрали с улиц Семашко, Грибоедова, Гагарина, площади Мичурина, улицы и площади Соборной, Петрова, Свободы, улицы Ленина.

Также начали чистить платную парковку на улице Краснорядской. Грейдирование провели в Советском и Октябрьском районах. Проезжую часть подмели и обработали противогололедными средствами.

В уборке задействовали 20 комбинированных дорожных машин, семь самосвалов, грейдеры, снегопогрузчики, бульдозеры.

Снег помогали вывозить шесть подрядчиков и 43 единицы техники.