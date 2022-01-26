Минздрав разъяснил порядок лечения бессимптомного и легкого течения COVID-19

Министерство здравоохранения подготовило
Документ под названием «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции» включает рекомендации для разных групп граждан и отдельный блок для детей.
Для ревакцинированных и переболевших менее полугода назад (если тест положительный, симптомов нет и человек не в группе риска):
— лечение не требуется;
— можно получить больничный;
— необходима самоизоляция и проверка температуры не реже раза в сутки.
Для людей из группы риска (возраст больше 60 лет, хронические заболевания, избыточный вес):
— оставайтесь дома, по возможности изолировавшись от других членов семьи в отдельной комнате;
— оформите больничный;
— проветривайте помещение;
— соблюдайте питьевой режим;
— измеряйте температуру не реже трех раз в сутки;
— по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов);
— используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики.
При ухудшении состояния необходимо проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.
Для непривитых и не переболевших (с любыми симптомами ОРВИ, с положительным мазком на SARS-CoV-2, независимо от симптоматики):
— оставайтесь дома;
— позвоните в службу 122;
— в случае ухудшений вызовите скорую по номеру 103.
Рекомендации, если заболел ребенок:
— оставьте его дома и вызовите врача;
— не занимайтесь самолечением;
— в случае ухудшений вызовите скорую по номеру 103.
В ведомстве также посоветовали соблюдать все ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей.