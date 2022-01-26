Минздрав разъяснил порядок лечения бессимптомного и легкого течения COVID-19

Документ под названием «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции» включает рекомендации для разных групп граждан и отдельный блок для детей.

Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян, заболевших ковидом бессимптомно или в легкой форме. Об этом в среду, 26 января, пресс-служба сообщила журналистам.

Документ под названием «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции» включает рекомендации для разных групп граждан и отдельный блок для детей.

Для ревакцинированных и переболевших менее полугода назад (если тест положительный, симптомов нет и человек не в группе риска):

— лечение не требуется;

— можно получить больничный;

— необходима самоизоляция и проверка температуры не реже раза в сутки.

Для людей из группы риска (возраст больше 60 лет, хронические заболевания, избыточный вес):

— оставайтесь дома, по возможности изолировавшись от других членов семьи в отдельной комнате;

— оформите больничный;

— проветривайте помещение;

— соблюдайте питьевой режим;

— измеряйте температуру не реже трех раз в сутки;

— по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов);

— используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики.

При ухудшении состояния необходимо проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.

Для непривитых и не переболевших (с любыми симптомами ОРВИ, с положительным мазком на SARS-CoV-2, независимо от симптоматики):

— оставайтесь дома;

— позвоните в службу 122;

— в случае ухудшений вызовите скорую по номеру 103.

Рекомендации, если заболел ребенок:

— оставьте его дома и вызовите врача;

— не занимайтесь самолечением;

— в случае ухудшений вызовите скорую по номеру 103.

В ведомстве также посоветовали соблюдать все ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей.