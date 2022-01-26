Мэрия Рязани опубликовала список улиц, на которых пройдут грейдирование и уборка снега

Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых в ночь на 27 января пройдет уборка и грейдирование. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Специалисты Дирекции благоустройства вывезут снег с проезжей части дорог на улицах Семинарской, Полонского, Соборной, Николодворянской, Право-Лыбедской, Скорбященском проезде, площади Мичурина, Первомайском проспекте. Представители подрядных организаций займутся уборкой на улицах Халтурина, Голенчинском шоссе (участок от улицы Спортивной до улицы Баженова, две стороны), Гагарина (от улицы Дзержинского до улицы Семашко, две стороны).

Полный список улиц, на которых пройдет грейдирование, можно изучить по ссылке .

Мэрия попросила автомобилистов не парковать машины в указанных местах.