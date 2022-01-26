Любимов рекомендовал рязанским работодателям отправить 30% сотрудников на удаленку
Также сохраняется рекомендация предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением зарплаты работникам, проходящим вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Николай Любимов рекомендовал рязанским работодателям отправить 30% сотрудников на удаленный режим работы. Соответствующее распоряжение губернатор подписал в среду, 26 января.
«Обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный (удаленный) режим работы», — говорится в документе.
Также сохраняется рекомендация предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением зарплаты работникам, проходящим вакцинацию от коронавирусной инфекции.