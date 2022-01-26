Любимов подписал соглашение о сотрудничестве с «РЖД»

В приоритете — повышение качества услуг, безопасности движение и улучшение техсостояния переездов, развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение правопорядка на транспорте и антитеррористическая защищенность людей. Кроме того, в рамках сотрудничества также будут созданы новые рабочие места и новые предприятия.

Губернатор Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве между рязанским правительством и ОАО «Российскими железными дорогами». Подписание документа состоялось в среду, 26 января.

В приоритете — повышение качества услуг, безопасности движение и улучшение техсостояния переездов, развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение правопорядка на транспорте и антитеррористическая защищенность людей. Кроме того, в рамках сотрудничества также будут созданы новые рабочие места и новые предприятия.

«У правительства Рязанской области и ОАО „Российские железные дороги“ сложились многолетние конструктивные взаимоотношения. Для нас „РЖД“ — это честный и ответственный партнер. Соглашение, которое сегодня подписано, позволит не просто продолжить, но и усилить наше сотрудничество. Прежде всего, речь идет о качественном обеспечении потребностей жителей и организаций региона в железнодорожных перевозках», — отметил губернатор.

Уточняется, что в настоящая время услугами железнодорожного транспорта пользуются 154 региональных предприятия.

В свою очередь начальник московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков подчеркнул, что благодаря тесному сотрудничеству и тем решениям, которые были приняты из-за пандемии в регионе и на Российской железной дороге, за последние два года удалось не только сохранить, но и обеспечить высокий уровень транспортной доступности населению.

«Соглашение — это продолжение нашего сотрудничества в пассажирском, пригородном, грузовом движении. Вопросов, которые мы вместе будем решать, много. Планы как раз нацелены на улучшение доступности для всех участников рынка, — сказал Михаил Глазков. — 2021 год показал хорошую тенденцию по восстановлению пассажиропотока. Это касается как пригородных, так и дальних сообщений, где рост по Рязанской области наибольший по субъектам РФ, входящим в Московскую железную дорогу, он составил 57%".

Также в рамках церемонии подписали еще одно соглашение — между ОАО «РЖД» и АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» на 2022-2025 годы.