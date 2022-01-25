Жители еще одного рязанского дома пожаловались на потоп снега на крыше

Звонки в ЖЭУ не дают результатов: сосульки на крыше почистили, но вода продолжает затапливать балконы.

Жители дома № 27 на улице Ленинского комсомола пожаловались РЗН. инфо на потоп из-за таяния снега. По словам собеседника, уже много лет в зимнее время коммунальщики не справляются со своими обязанностями и не очищают снег с крыши.

«Уже больше недели после обильных снегопадов мы пытаемся бороться с тем, чтобы наши балконы не превратились в груду льда. Снег на крыше и козырьке балкона на пятом этаже тает, и начинает стекать по нашим балконам. Образуются огромные наросты с внешней стороны. Но когда столбик термометра опускается ниже -5 градусов, внутри балконов начинается настоящее наводнение. Вода доходит до второго этажа», — возмутился читатель.

По его словам, для того, чтобы сохранить недавно сделанный ремонт в квартире, приходится менять ведра каждые полтора часа. Он пояснил, что проблемы начались после капитального ремонта кровли в доме. Рязанец заявил, что звонки в ЖЭУ не дают результатов: сосульки на крыше почистили, но вода продолжает затапливать балконы.

«В ЖЭУ отвечают, что козырек — это частная территория и трогать они его не могут. Оформляли заявление через „госуслуги“ на сайте администрации, заявление приняли, но срок его рассмотрения — месяц», — продолжил мужчина.

Рязанец опасается, что за это время балкон его квартиры может превратиться в «ледяную пещеру».

«Остается надеяться только на то, что за февралем сразу наступит июль», — заключил собеседник.

Напомним, аналогичная ситуация с потопом из-за мокрого снега произошла в еще в одном доме.