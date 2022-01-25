\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
-12°
Срд, 26
-8°
Чтв, 27
-10°
ЦБ USD 78.64 1.28 26/01
ЦБ EUR 88.93 1.34 26/01
Нал. USD 78.40 / 79.95 17:57
Нал. EUR 88.40 / 89.65 17:57
Новости
Публикации
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
7 часов назад
2 196
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
3 066
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
8 592
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
11 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители еще одного рязанского дома пожаловались на потоп снега на крыше
Звонки в ЖЭУ не дают результатов: сосульки на крыше почистили, но вода продолжает затапливать балконы.

Жители дома № 27 на улице Ленинского комсомола пожаловались РЗН. инфо на потоп из-за таяния снега. По словам собеседника, уже много лет в зимнее время коммунальщики не справляются со своими обязанностями и не очищают снег с крыши.

«Уже больше недели после обильных снегопадов мы пытаемся бороться с тем, чтобы наши балконы не превратились в груду льда. Снег на крыше и козырьке балкона на пятом этаже тает, и начинает стекать по нашим балконам. Образуются огромные наросты с внешней стороны. Но когда столбик термометра опускается ниже -5 градусов, внутри балконов начинается настоящее наводнение. Вода доходит до второго этажа», — возмутился читатель.

По его словам, для того, чтобы сохранить недавно сделанный ремонт в квартире, приходится менять ведра каждые полтора часа. Он пояснил, что проблемы начались после капитального ремонта кровли в доме. Рязанец заявил, что звонки в ЖЭУ не дают результатов: сосульки на крыше почистили, но вода продолжает затапливать балконы.

«В ЖЭУ отвечают, что козырек — это частная территория и трогать они его не могут. Оформляли заявление через „госуслуги“ на сайте администрации, заявление приняли, но срок его рассмотрения — месяц», — продолжил мужчина.

Рязанец опасается, что за это время балкон его квартиры может превратиться в «ледяную пещеру».

«Остается надеяться только на то, что за февралем сразу наступит июль», — заключил собеседник.

Напомним, аналогичная ситуация с потопом из-за мокрого снега произошла в еще в одном доме.