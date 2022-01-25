Заслуженного артиста Мариинского театра заподозрили в педофилии
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
В Санкт-Петербурге в ИВС отправили заслуженного артиста Мариинского театра. Его подозреваются в педофилии. Об этом во вторник, 25 января, сообщил «
Известно, что в августе прошлого года на горячую линию следкома позвонил детский психолог и сообщил, что какой-то мужчина в квартире на Парашютной совращал четырехлетнюю девочку.
Ранее артист Мариинки был замечен за подобным преступлением в 2020 году на даче в Рощино.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».