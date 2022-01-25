В школах Челябинска из-за сообщений о минировании отменили занятия

Правоохранители осматривают здания учреждений.

В школах Челябинска из-за сообщения о минировании отменили занятия. Об этом сообщило издание LIFE со ссылкой на горадминистрацию.

По информации из сообщения ведомства, правоохранительные органы начали проверку «ложных анонимных» сообщений. «В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах», — указали в администрации.

В ведомстве признали, что ситуация может вызвать неудобства у родителей. Однако представители напомнили о необходимости эвакуации при поступлении сообщений. Они же уточнили, что одномоментную проверку всех 189 зданий школ невозможно.

На данный момент правоохранители обследуют учреждения.