В Рязанской области одобрили проект по поддержке семей с детьми

Маткапитал можно будет получить неоднократно. Выплаты получат семьи на каждого третьего и последующих детей. Законопроект предусматривает также возможность использовать средства на оплату медицинских услуг детям.

Во вторник, 25 января, на заседании регионального правительства одобрили проект закона, который вводит дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Маткапитал предоставляют для улучшения жилищных условий семей с тремя и более детьми. Средства можно использовать на строительство, реконструкцию или покупку жилья, а также компенсации затрат на ремонт и обеспечение домов инженерными коммуникациями.

Поддержку до 1 июля 2023 года получают семьи с детьми, родившимися с 2019 по 2021 год. Законопроект предложил продлить срок реализации маткапитала до 31 декабря 2028 года. Получать его будут семьи, где дети родились с 1 января 2022 по 31 декабря 2026-го. Маткапитал можно будет получить неоднократно. Выплаты получат семьи на каждого третьего и последующих детей. Законопроект предусматривает также возможность использовать средства на оплату медицинских услуг детям.

Как сообщил глава регионального министерства труда и соцзащиты населения Валерий Емец, в области 13 тысяч многодетных семей. За последний год прирост составил 700 семей. 75% семей используют средства материнского капитала для проведения ремонта жилья. Губернатор отметил значение этих законодательных инициатив.«Уверен, это будет хорошей поддержкой нашим многодетным семьям. Им необходимо помогать. И нужно стремиться к тому, чтобы таких семей в регионе становилось больше», — сказал Николай Любимов.