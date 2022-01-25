В Рязанской области мужчину осудили за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина попытался дать полицейскому 11 тысяч рублей в качестве взятки. Правоохранитель от взятки отказался.

В Рязанской области суд вынес приговор безработному жителю Путятинского района 1987 года рождения за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

15 августа 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии сел без «прав» за руль мотоцикла, который ему подарили. Мужчина создавал угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Он ехал по улицам села Путятино до тех пор, пока его не остановили сотрудники ДПС.

Мужчина попытался дать полицейскому 11 тысяч рублей в качестве взятки. Правоохранитель от взятки отказался. Мужчина получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.