В Рязанской области более половины заявок на догазификацию поступило через портал Единого оператора газификации

Порядка 1300 жителей Рязанской области подали заявки на догазификацию в 2021 году через портал Единого оператора газификации.

Кроме того, АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и АО «Рязаньгоргаз» приняли 837 заявок на догазификацию через сайты, клиентские центры и мобильные офисы компаний. 477 заявок поступило через портал «Госуслуги».

Прием заявок на догазификацию в Рязанской области организован с июля 2021 в 25 районах через клиентские центры и офисы газораспределительных организаций, на официальных сайтах компаний https://lk.ryazanoblgaz.ru/ и http://gorgaz.ryazan.ru/free_gasification , а также через МФЦ. К заявлению необходимо приложить документы, устанавливающие права на дом и земельный участок, ситуационный план, копию паспорта заявителя, СНИЛС.

В план-график догазификации в Рязанской области на сегодня входят более 5 тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.