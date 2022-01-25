В Рязани задержали двух человек за незаконное хранение наркотиков

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»).

В Рязани задержали двух мужчин, незаконно хранивших наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В квартире на улице Новоселов 32-летний трудоустроенный и ранее несудимый мужчина оборудовал специальный бокс для выращивания и высушивания сортовой конопли и изготовления из нее марихуаны. Полиция изъяла 106 граммов этого наркотика, а также приспособление для курения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»).

Также на улице Великанова 37-летний мужчина хранил 64 грамма марихуаны. Он пояснил, что вырастил коноплю на приусадебном участке и привез в Рязань для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере»).