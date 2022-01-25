В Рязани парк Гагарина расчистили от снега

В работе задействовали 11 сотрудников и спецтехнику дирекции благоустройства — два погрузчика, новые трактора-щетки.

В Рязани расчистили от снега парк Гагарина. Об этом во вторник, 25 января, сообщила пресс-служба мэрии.

В работе задействовали 11 сотрудников и спецтехнику дирекции благоустройства — два погрузчика, новые трактора-щетки. Они расчистили дорожки, тротуары, скамейки.

Ход работ проконтролировал исполняющий обязанности замглавы администрации Борис Ясинский. Он также поручил дополнительно убрать снег с остановок вблизи ДК «Приокский» на улице Молодцова.