В Рязани 39-летний рецидивист украл у пенсионерки из квартиры планшет

Инцидент случился в одной из квартир по улице Крупской.

Рязанские полицейские раскрыли кражу планшета у пенсионерки. Подробности во вторник, 25 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в одной из квартир по улице Крупской. 65-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее из дома неизвестный украл планшетный компьютер. Уже на месте преступления правоохранители предположили, что к преступлению может быть причастен проживающий на этой же улице ранее судимый рязанец.

В жилище подозреваемого полицейские не обнаружили, поэтому ориентировку на его поиск передали патрулям. Мужчину нашли в тот же день на улице Культуры — инспекторы подошли к рязанцу, который по приметам был похож на разыскиваемого. Задержанным оказался 39-летний ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью, кражу и грабеж местный житель.

Его доставили в отдел полиции, а позже обнаружили похищенный планшет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).