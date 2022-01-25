В России создадут рабочую группу по защите детей от нападения бездомных животных

Такое поручение во вторник, 25 января, дала уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В России создадут рабочую группу по защите детей от нападения бездомных животных. Такое поручение во вторник, 25 января, дала уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она написала на своей странице в Facebook .

«Дала поручение создать рабочую группу. Институт уполномоченного усилит контроль за темой защиты детей от нападения бездомных животных. А прямо сейчас нужно максимально внимательно отнестись к тому, какими маршрутами наши дети ходят каждый день. Если есть опасения — сопровождать. Тем более что к концу зимы собачьи стаи становятся наиболее агрессивными», — написала она.

Львова-Белова подчеркнула, что проблема актуальна и подобные трагедии повторяются не первый год.