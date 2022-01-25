В России приостановили производство вакцины «ЭпиВакКорона»

Уточняется, что в последний раз вакцину поставляли в регионы лишь в конце ноября. После этого запросов со стороны Минздрава и дистрибутора не поступало.

Минздрав приостановил закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавируса. Об этом во вторник, 25 января, сообщила газета « Ведомости ».

«Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины», — пишет издание.

Уточняется, что в последний раз вакцину поставляли в регионы лишь в конце ноября. После этого запросов со стороны Минздрава и дистрибутора не поступало.

Как сообщает издание, ранее был проведен опрос среди 243 российских врачей, из которых 28% заявили об отсутствии в их больницах «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», а 48% указали, что они в наличии. При этом 83% врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70 процентов медиков рассказали, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.