В России планируют блокировать звонки с подменных номеров

Соответствующее исследование технологии заказал подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр». Тендер опубликовали на портале госзакупок, его оценили в 8,2 миллиона рублей.

Роскомнадзор планирует блокировать звонки с подменных номеров. Об этом во вторник, 25 января, сообщила газета « Коммерсантъ ».

Соответствующее исследование технологии заказал подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр». Тендер опубликовали на портале госзакупок, его оценили в 8,2 миллиона рублей.

По словам представителя ГРЧЦ, исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи. При этом опрошенные операторы сообщили, что уже давно блокируют подозрительные звонки.